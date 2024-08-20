У вівторок, 20 серпня, в Румунії виявили невідомі елементи в районі поблизу міста Периправа, повіт Тулча, їх відправили на експертизу. Це вже третя така знахідка в тій місцевості після липневих ударів РФ по Україні.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Міноборони Румунії зазначає, що продовжує шукати імовірні елементи дронів, які могли впасти наприкінці липня на румунському березі Дунаю після атак армії РФ на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру в Україні.

Команда фахівців MApN та інших установ Національної системи оборони, провели дослідження в болотистій місцевості поза населеними пунктами — поблизу міста Периправа, повіт Тулча. Попередньо — там було місце падіння уламків. Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи.

Румунія поінформувала міжнародних союзників про знахідку та засудило атаки Росії проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є порушенням міжнародного права, ідеться в пресрелізі відомства.

У Румунії біля кордону з Україною 24 та 25 липня вночі оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів на Одещину.