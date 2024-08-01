Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Там розповіли, що впродовж останніх кількох днів група фахівців продовжувала польові пошуки можливих фрагментів безпілотників, які могли впасти минулого тижня на румунському березі Дунаю. Так, нові уламки виявили біля села Чаталкіой, розташованого в окрузі Тулча неподалік від українського кордону.

Фахівці також розслідували версію падіння уламків «шахеда» поблизу сіл Нікуліцел і Кілія-Веке, однак ця інформація не підтвердилася.

В оборонному відомстві запевнили, що виявлені уламки російських дронів перебувають за межами населених пунктів, люди або інфраструктура не постраждали. Там також засудили атаки росії на Україну, зазначивши, що вони «невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного права».

У ніч проти 25 липня Росія атакувала Україну 38 «шахедами». Окупанти, зокрема, цілили по портовій інфраструктурі Одеської області. Три дрони, за даними командувача Повітряних сил ЗСУ, локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією.