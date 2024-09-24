У Румунії виявили нові фрагменти дронів, які Росія використовує для атак на Україну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Румунії.

Фрагменти російського ударного безпілотника “Шахед” знайшли у селі Плауру, яке знаходиться з іншого боку річки Дунай від українського міста Ізмаїл Одеської області.

Зазначається, що військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час повітряних атак РФ на українські порти на Дунаї.

Фахівці обстежили територію довкола селища Плауру, звідки надійшли повідомлення про можливі уламки дронів. Їх вилучили та відправили на подальшу експертизу.

У румунському відомстві зазначили, що початково знахідку вважають уламками безпілотника “Шахед”.