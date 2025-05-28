Кіт Келлог критикує Медведєва та закликає Росію до миру в Україні

Про даними хорошого коментаря спеціального представника Дональда Трампа з питань України на соцмережі Twitter-акаунт @generalkellogg

Кіт Келлог, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії, висловив різку критику на адресу Дмитра Медведєва, заступника голови Радбезу Росії, через його погрози щодо можливості Третьої світової війни. У своєму пості в соцмережі X Келлог охарактеризував ці заяви як “невдалий” і “безрозсудний коментар”.

Медведєв, реагуючи на слова Трампа про те, що президент Росії Володимир Путін “грає з вогнем”, зазначив: “Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!”. У відповідь Келлог підкреслив, що розпалювання страхів через такі коментарі є неприйнятним для світової держави, а Трамп працює над тим, щоб зупинити війну та вбивства.

Келлог також повідомив, що Сполучені Штати очікують від Росії перелік умов для завершення війни в Україні, які російська сторона обіцяла надати ще тиждень тому. Він закликав до термінового припинення вогню.

Раніше Келлог зазначав, що США отримали пропозиції від України щодо можливої мирної угоди і тепер чекають аналогічного документа від Росії. За його словами, під час розмови Трампа з Путіним російська сторона повідомила про підготовку меморандуму, який, за словами Келлога, міститиме перелік умов для завершення війни. Після цього планується нова зустріч у Женеві.

Попередні переговори між Україною та Росією відбулися 16 травня у Стамбулі за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський. Під час цих переговорів обговорювали обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” та три етапи припинення вогню, які відбулися з 23 по 25 травня.

27 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про готовність Туреччини провести другий раунд переговорів, на що у МЗС Туреччини відповіли, що готові прийняти нову зустріч на своїй території.

У той же день президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social написав, що якби не він, з Росією трапилось би “дуже багато поганих речей”. Раніше держсекретар США Марко Рубіо попереджав, що США можуть припинити спроби завершити війну, якщо це стане неможливим.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до будь-яких форм дипломатії для завершення війни, підкреслюючи, що саме Росія затягує конфлікт.