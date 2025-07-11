Кіт Келлог відвідає Україну для підтримки відновлення та оборони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, незабаром відвідає Україну. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час прес-конференції 11 липня.

За його словами, Келлог планує приїхати до Києва в понеділок і залишиться в Україні на тиждень. Цю інформацію він озвучив на Конференції з питань відновлення України, що проходила в Римі.

Під час обговорення на міжнародній конференції URC-2025 Келлог підкреслив, що міжнародні партнери повинні підтримати Україну в процесі відновлення, запровадивши свій варіант “Плану Маршалла”.

Важливим аспектом його виступу стало питання повернення українських дітей. Келлог зазначив, що Дональд Трамп активно цікавиться цією проблемою і наполягав на тому, щоб це питання стало одним із ключових у переговорах з російською стороною, на що президент Зеленський погодився.

9 липня відбулася зустріч між Зеленським і Келлогом у Римі, де обговорювалися питання постачання зброї та зміцнення системи протиповітряної оборони. Президент України акцентував, що це є одним із пріоритетів на фоні зростання російських атак.

Крім того, обговорювалися питання закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та локалізації виробництв в Україні, а також детально розглянули питання санкційного тиску на агресора.