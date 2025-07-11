Масові скорочення в Держдепартаменті США: реорганізація дипломатичної служби

Як пише медіа The Guardian

Державний департамент США оголосив про плани провести масові звільнення в рамках найбільшої реорганізації дипломатичної служби за останні десять років. Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.

Відповідно до заяв посадовців, ці скорочення мають на меті адаптувати діяльність відомства до концепції Дональда Трампа, яка акцентує увагу на принципі «Америка насамперед».

Офіційно ці скорочення, відомі як «reductions in force» (RIF), торкнуться приблизно 15% внутрішнього персоналу Держдепартаменту, що становить близько 1 800 осіб. У рамках реорганізації також планується об’єднання або ліквідація кількох сотень бюро.

Держдепартамент виконує роль радника президента та координує зовнішньополітичну діяльність США.

“Найближчими днями відомство повідомить працівників, яких стосується скорочення штату. Насамперед ми хочемо подякувати їм за відданість і службу Сполученим Штатам.” – Майкл Рігас, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів

Представники Держдепартаменту підкреслили, що прагнуть усунути дублювання функцій та структур. Наприклад, виявлено, що в відомстві існує три офіси, які займаються санкційною політикою, а також інші підрозділи, які значно розширилися за часів Білла Клінтона після закінчення холодної війни.

“Ми аналізували, які функції дублюються, перетинаються або вже не відповідають пріоритетам зовнішньої політики президента в постхолодновоєнному світі.” – високопосадовець Держдепартаменту

Зміни, за словами чиновників, мають на меті зміцнити регіональні бюро шляхом спрощення управлінської структури. Це також, ймовірно, підвищить вплив політичних призначенців і зробить бюрократію Держдепартаменту більш ефективною для адміністрації Трампа.

“Багато що стосується дублюючих офісів, функції яких будуть передані регіональним бюро та нашим посольствам за кордоном, тобто тим, хто найближче до місць, де відбувається дипломатія.”

Деякі бюро, що займаються питаннями імміграції та просування демократії, зазнають суттєвих змін під час адміністрації Трампа, яка виявляє скептицизм щодо традиційної американської дипломатії за кордоном.