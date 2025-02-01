Так протестувальники згадують три місяці після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі, коли загинули 14 людей. Учасники акції вважають причиною обвалу корупцію в уряді.

Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

Тисячі студентів і містян на три години перекрили Варадінський і Жежельський мости, а згодом зібралися на мосту Свободи, який планують блокувати до 15:00 наступного дня, 2 лютого.

Протестувальники вважають причиною обвалу корупцію в уряді й у великому інфраструктурному проєкті, коли реконструювали залізничний вокзал у Нові-Саду. Це також стало символом більш широкого невдоволення станом верховенства права в Сербії.

Сербська прокуратура висунула звинувачення проти 13 людей у справі про обвал, зокрема проти колишнього міністра будівництва Горана Весіча (якого вже звільнили з-під варти) і кількох державних чиновників.

Президент Сербії Александр Вучич звинуватив студентів та інших протестувальників у тому, що вони нібито працюють на іноземні спецслужби, аби усунути його від влади, але водночас він запропонував поступки та переговори.

Політик заявив, що виконав усі вимоги протестувальників — триває публікація документації про реконструкцію залізничного вокзалу в Нові-Саду, він готовий помилувати всіх студентів і викладачів, проти яких відкрили кримінальні провадження, уже порушив провадження проти 37 людей за напади на студентів, викладачів і громадян на мітингах. Також Сербія готова підвищити зарплати вчителям, знизити на 50% плату за навчання і збільшити бюджет на вищу освіту на 20%.

“Коли хтось подумає, що буде застосовувати насильство, щоб захопити владу, держава діятиме як держава, як і скрізь у світі”, — заявив він під час суботнього протесту 1 лютого.

На тлі протестів премʼєр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку. Утім студенти й громадяни вимагають також відставки Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, до якої входить і Вучевич.

Катастрофа в Нові-Саду сталася 1 листопада 2024 року. Дах уздовж входу на залізничну станцію несподівано обвалився. Від травм загинули 14 людей, ще декілька постраждали.