У Сербії тривають масові студентські протести, які поширюються на все більше міст, у тому числі Белград, Новий Сад, Ніш і Крагуєвац. Причиною протестів стала трагедія на залізничній станції в Новому Саді, де під обвалом навісу загинули люди.

Про це повідомляє Euronews Srbija.

У межах ініціативи “Зупинися, Сербіє” учасники щоденно блокують дорожні перехрестя на 15 хвилин, вшановуючи пам’ять загиблих. До студентів приєднуються випускники гімназій та середніх шкіл. Учасниками акцій стали всі факультети університетів у Белграді та Новому Саді, а також більшість факультетів у Ніші та Крагуєвці.

Сьогодні студенти юридичного факультету Белградського університету організували протестну ходу до будівлі Генеральної прокуратури Сербії. Їхньою метою було передати тисячу звернень з вимогою до головної прокурорки країни, Загорки Доловац, виконувати свої обов’язки.

“Ми вимагаємо, щоб Генеральна прокуратура діяла ефективно та взяла відповідальність за розслідування трагедії”, – заявили організатори протесту.

Після акції Загорка Доловац закликала студентів обрати делегацію з 5–7 представників для обговорення їхніх вимог. Вона запропонувала їм узгодити час зустрічі.

“Формуйте групу та визначайте дату, я готова зустрітися з вами”, – повідомила Доловац студентам через пресслужбу прокуратури.

Організатори протесту зазначили, що наразі вони не готові до зустрічі та обговорення, однак їм запропонували визначити делегатів для переговорів. Прокуратура наголосила, що відкриті для діалогу з молоддю.