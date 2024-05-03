2 травня парламент Сербії затвердив новий уряд, в якому представлені двоє політиків, що перебувають під санкціями США з минулого року.

Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода 2 травня.

Новий уряд отримав підтримку більшості депутатів, і за його затвердженням проголосували 152 депутати, проти було 61.

Міністр оборони Сербії та лідер Сербської прогресивної партії Мілош Вучевич підкреслив, що стратегічним пріоритетом уряду залишається членство в Європейському Союзі, але заявив, що Сербія не відмовиться від дружби з Росією.

“Сербія не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як це відбувається з українцями”, — сказав Вучевич.

За його словами, ЄС очікує, що Сербія “принизить” себе, визнавши незалежність Косово і приєднавшись до санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Він заявив, що Сербія зробить усе, щоб не допустити вступу Косово до Ради Європи, хоча, за його словами, її шанси невеликі.

Важливо зауважити, що серед обраних посадовців є особи, які підпадають під санкції США. Наприклад, віцепрем’єр-міністром став Александар Вулін, колишній директор служби безпеки Сербії, який був санкційований за корупційні та дестабілізуючі дії, які сприяли зловмисній діяльності Росії в регіоні.

Поряд з ним уряд включив і Ненада Поповіча, який також перебуває під санкціями через “роботу або діяльність в електронному секторі економіки Російської Федерації”.