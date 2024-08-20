Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно”, — ідеться в повідомленні компанії.

Споживання об’єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати в живленні.

16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що через спеку, яку синоптики обіцяють із 17 серпня, в Україні можуть повернутися до стабілізаційних відключень світла.

З 19 серпня Укренерго повернуло графіки відключень світла.