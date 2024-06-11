У столиці, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях у середу, 12 червня, графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00.

Про це Група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.

«Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00», – ідеться у повідомленні.

В разі змін, ДТЕК обіцяє оперативно інформувати клієнтів у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що через зростання споживання електрики 11 червня графіки погодинних відключень діятимуть з 14:00 до 23:00.