Україна запросила проведення спеціального засідання ОБСЄ для обговорення російського удару по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Кедр".

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

“У середу, на настійне прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в ході агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки”, – написав міністр.

Він наголосив, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Європі, а дії Москви вказують на те, що вона прагне розширити війну.

“Її необхідно засудити та зупинити. Ми використовуватимемо всі міжнародні платформи та механізми для посилення глобального тиску на агресора”, – зазначив очільник МЗС.