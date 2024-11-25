Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

“У середу, на настійне прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в ході агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки”, написав міністр.

Він наголосив, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Європі, а дії Москви вказують на те, що вона прагне розширити війну.

“Її необхідно засудити та зупинити. Ми використовуватимемо всі міжнародні платформи та механізми для посилення глобального тиску на агресора”, зазначив очільник МЗС.