Із серпня українці зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями.

Про це на засіданні уряду у вівторок, 23 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, надіслати заяву можна буде щодо:

загибелі людей,

внутрішнього переміщення,

пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

За словами глави уряду, механізм буде так само цифровізований і доступний у “Дії”.

“Наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло”,— відзначив Шмигаль.

2 квітня під час конференції “Відновлення справедливості для України” у Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв’язала Росія. Подати заяву на відшкодування можна через “Дію”.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. У квітні йшлося про роботу першої категорія реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло.

Очікується, що загалом у реєстр надійде до 10 мільйонів запитів, зокрема щодо житлових претензій − від 300 до 600 тисяч позовів.