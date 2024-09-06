Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Як зазначив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, минулого місяця Сили оборони збільшили використання FPV-дронів на 25% у зонах бойових дій порівняно з червнем.
“Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7”, — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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