Українські військові почали на 25% частіше використовувати FPV-дрони на фронті.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, минулого місяця Сили оборони збільшили використання FPV-дронів на 25% у зонах бойових дій порівняно з червнем.

“Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7”, — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.