Про це пише Deutsche Welle з посиланням на МЧС Росії.
За інформацією видання, на кількох пляжах виявили мазут. Місцеві жителі допомагають розчищати територію.
Зокрема, в Орлівці у воді виявлено невеликі плями нафтопродуктів і мазут на березі протяжністю близько 760 метрів по береговій лінії всього пляжу “Нахімовець”.
На березі пляжу “Зоряний берег” було виявлено мазут на площі приблизно 100 кв.м.
На інших пляжах також є мазут, але розміри не уточнюються.
Так званий “глава” Севастополя Михайло Развожаєв, у Севастополі оголошено режим НС регіонального значення.
Нагадаємо, що у Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два танкери “Волгонефть 212” і “Волгонефть-239”. Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.
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