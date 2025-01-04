У тимчасово окупованому Криму мазутне забруднення унаслідок грудневої аварії російських нафтових танкерів виявили на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих західніше від Севастополя.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на МЧС Росії.

За інформацією видання, на кількох пляжах виявили мазут. Місцеві жителі допомагають розчищати територію.

Зокрема, в Орлівці у воді виявлено невеликі плями нафтопродуктів і мазут на березі протяжністю близько 760 метрів по береговій лінії всього пляжу “Нахімовець”.

На березі пляжу “Зоряний берег” було виявлено мазут на площі приблизно 100 кв.м.

На інших пляжах також є мазут, але розміри не уточнюються.

Так званий “глава” Севастополя Михайло Развожаєв, у Севастополі оголошено режим НС регіонального значення.

Нагадаємо, що у Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два танкери “Волгонефть 212” і “Волгонефть-239”. Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.