У штатах, де триває найбільша боротьба за голоси на президентських виборах США, стартувала нова рекламна кампанія, що підтримує позицію віцепрезидентки Камали Гарріс щодо України та критикує підхід експрезидента Дональда Трампа щодо Росії.

Про це повідомляє Politico.

Очікується, що кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), включатиме рекламу в трьох штатах, які “сумніваються” — Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині, де проживає значна кількість населення, що має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернулася безпосередньо до 800 тис. польських американців у Пенсильванії, стверджуючи, що Польща буде наступною ціллю Росії після України.

“Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві”, — заявила Гарріс.

Видання повідомляє, що у Пенсильванії понад 700 тис. людей, або близько 5% населення штату, мають польське походження, а приблизно 122 тис. — українське. У Мічигані проживає близько 900 тис. американців польського походження і 40 тис. українського, а у Вісконсині — близько 480 тис. польських американців.

У 2020 році Байден переміг Трампа в Пенсильванії на 80 тис. голосів, Мічигані — на 154 тис. голосів і Вісконсині — на 20 тис. голосів.

Ця реклама представляє новий підхід демократів у штатах, де найбільше вагаються, і де проживають громади, для яких війна в Україні має більш особистий відгук, і намагаються переконати їх у тому, що в разі перемоги Трамп покине Україну і союзників НАТО, пише видання.

Під час дебатів у вівторок Трамп двічі відмовився відповісти, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Він сказав, що в разі обрання буде вести переговори як з Росією, так і з Україною щодо мирного врегулювання, і наполягав на тому, що Байден провалив спроби запобігти війні.