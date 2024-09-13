Про це повідомляє Politico.
Очікується, що кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), включатиме рекламу в трьох штатах, які “сумніваються” — Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині, де проживає значна кількість населення, що має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.
Під час президентських дебатів у вівторок Гарріс звернулася безпосередньо до 800 тис. польських американців у Пенсильванії, стверджуючи, що Польща буде наступною ціллю Росії після України.
“Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві”, — заявила Гарріс.
Видання повідомляє, що у Пенсильванії понад 700 тис. людей, або близько 5% населення штату, мають польське походження, а приблизно 122 тис. — українське. У Мічигані проживає близько 900 тис. американців польського походження і 40 тис. українського, а у Вісконсині — близько 480 тис. польських американців.
У 2020 році Байден переміг Трампа в Пенсильванії на 80 тис. голосів, Мічигані — на 154 тис. голосів і Вісконсині — на 20 тис. голосів.
Ця реклама представляє новий підхід демократів у штатах, де найбільше вагаються, і де проживають громади, для яких війна в Україні має більш особистий відгук, і намагаються переконати їх у тому, що в разі перемоги Трамп покине Україну і союзників НАТО, пише видання.
Під час дебатів у вівторок Трамп двічі відмовився відповісти, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Він сказав, що в разі обрання буде вести переговори як з Росією, так і з Україною щодо мирного врегулювання, і наполягав на тому, що Байден провалив спроби запобігти війні.
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