З миса Канаверал у штаті Флорида нещодавно, 4 листопада, запустили ракету SpaceX-31. На борту був космічний проєкт школярів зі Львівської області з дослідження мікрогравітації.

Про це Міністерство освіти і науки України повідомляє у Facebook.

«На борту був експериментальний зразок переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP — команди Сколівського ЗЗСО І–III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук за підтримки School To Go. Експеримент команди має назву «Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації», – йдеться у повідомленні.

SSEP є унікальною комплексною програмою з розвитку наукової та STEAM-освіти. Вона спрямована на виховання нового покоління науковців і винахідників.

Ті, хто стануть переможцями у конкурсі SSEP, мають можливість відправити справжні мінілабораторії дослідження мікрогравітації на МКС на космічному кораблі SpaceX Dragon. Це вже втретє, коли проєкт вихованців Малої академії наук України полетів у космос.