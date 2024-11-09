Про це Міністерство освіти і науки України повідомляє у Facebook.
«На борту був експериментальний зразок переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP — команди Сколівського ЗЗСО І–III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук за підтримки School To Go. Експеримент команди має назву «Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації», – йдеться у повідомленні.
SSEP є унікальною комплексною програмою з розвитку наукової та STEAM-освіти. Вона спрямована на виховання нового покоління науковців і винахідників.
Ті, хто стануть переможцями у конкурсі SSEP, мають можливість відправити справжні мінілабораторії дослідження мікрогравітації на МКС на космічному кораблі SpaceX Dragon. Це вже втретє, коли проєкт вихованців Малої академії наук України полетів у космос.
- Японія тестує перший у світі дерев’яний супутник для космічних досліджень
- NASA закликало перевірити контакти Маска з Путіним
- Ілон Маск постійно спілкується з Путіним з кінця 2022 року, — WSJ