Про це повідомляє Bloomberg.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус “постійного, озброєного нейтралітету” і заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад.

Також пропонується заблокувати приєднання країни до будь-яких “невійськових заходів примусу”, які охоплюють і санкції, якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

Оскільки постійними членами Радбезу є Росія та Китай, схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на них санкції через їхнє право вето.

Про точну дату референдуму поки не відомо.

Весь процес, включаючи обговорення урядом і парламентом та можливі контрпропозиції, може зайняти кілька років.