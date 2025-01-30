У передмісті Стокгольма виявили тіло іракця Салвана Моміки, який став відомим після публічних акцій зі спалення Корану.

Про це пише SVT.

Зазначається, що напередодні ввечері його знайшли застреленим у будинку в місті Седертельє. Поліція підтвердила факт загибелі чоловіка від вогнепальних поранень та відкрила справу за фактом вбивства, але поки офіційно не називає ім’я загиблого.

Сьогодні, 30 січня, мав відбутися суд у справі щодо осквернення Корану, де Моміка був одним із підсудних. Однак окружний суд Стокгольма відклав винесення вироку, оскільки підтвердилося, що один із обвинувачених помер.

За неофіційною інформацією, під час нападу Моміка міг вести пряму трансляцію у TikTok, проте поліція поки не коментує ці дані. Правоохоронці вже затримали п’ятьох осіб у межах розслідування.

Салван Моміка прибув до Швеції з Іраку у 2018 році та отримав тимчасовий дозвіл на проживання. Улітку 2023 року він провів низку акцій зі спалення Корану, що викликало міжнародний резонанс і загострило відносини Швеції з мусульманськими країнами. Через це, зокрема, Туреччина затримувала вступ країни до НАТО.