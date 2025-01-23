В оранжереї ботанічного саду Сіднея вперше за 15 років розцвіла рідкісна рослина Amorphophallus titanum, відома як "трупна квітка". Її аромат, схожий на запах гнилих шкарпеток, сміття і поту, привабив до 20 тисяч відвідувачів.

Про це повідомляє Associated Press.

Amorphophallus titanum славиться своїм гнильним запахом, який привертає мух і жуків для запилення. У дикій природі ця квітка цвіте лише раз на 7–10 років, а в неволі — ще рідше.

У світі налічується менш як 1 300 таких рослин, з яких лише 300 ростуть у природному середовищі.

Відвідувачі оранжереї не лише фотографували рідкісну квітку, але й намагалися вдихнути її незвичний запах.

“Мені погано. Але я в захваті”, — зазначив журналіст Ангус Далтон, додавши, що навіть скасував вечерю після зустрічі з рослиною.

Amorphophallus titanum родом з Індонезії та включена до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Її природне середовище проживання — суматранські ліси — значно постраждало від вирубки та деградації земель, більша частина яких була перетворена на плантації для виробництва деревини та пальмової олії.

За цвітінням “трупної квітки” можна спостерігати наживо через трансляцію на YouTube.