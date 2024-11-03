Наразі у прифронтовому Слов'янську залишаються понад 50 тисяч мешканців. Це – близько половини населення, яке проживало там до початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на коментар начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

За словами посадовця, у Слов’янську через російські обстріли пошкоджено близько тисячі багатоквартирних та приватних будинків, а також об’єкти соціальної інфраструктури.

“Кожного року ми відновлюємо перш за все дахи, щоб зберегти ці будинки. До ста будинків, вже в них відновлені дахи, вікна, ще три будинки, які постраждали у 2022 році. У цьому році закінчуємо ремонтні роботи й надамо житло тим, хто потребує цього”, – зазначив керівник МВА.

Станом на 1 листопада, у Слов’янську почали запускати котельні, опалення є у стаціонарах лікарень. Водночас у місті періодично виникають проблеми із водопостачанням.

За словами очільника МВА, евакуація у громаді триває щодня. Людей вивозять до Павлограда Дніпропетровської області, де є обласний евакуаційний хаб. Також триває евакуація у Львівську область, а сім’ям із дітьми пропонують виїхати у Закарпатську та Київську області.

“Виїхати можливо, але у Слов’янській громаді я бачу, що не дуже активно люди користуються цією послугою. Минулого тижня виїхали всього чотири людини. Я думаю, люди вважають, що в місті більш-менш безпечно, якщо порівнювати з іншими містами області. Але ситуація безумовно може змінитися кожної хвилини”, – наголосив він.