Серія протестів "Словаччина – це Європа" пройшла у майже 30 містах країни, по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.

Про це пише Deutsche Welle.

Учасники мітингів висловлюють протест проти проросійського курсу уряду країни і вимагають відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Перед резиденцією словацького уряду в Братиславі зібралося близько 60 тисяч протестувальників.

Як зазначає видання, на відміну від попередніх акцій помітно менше українських прапорів. Замість цього учасники акції принесли прапори Словаччини та Європейського Союзу.

Критики уряду вважають, що Фіцо проводить проросійський курс, який стає дедалі авторитарнішим. Сам Фіцо заперечує подібні звинувачення.

“Цей уряд ніколи не зробить кроків, які поставлять під сумнів наше членство в ЄС і НАТО”, — запевняє він.

Фіцо припинив постачання зброї Україні з національних запасів Словаччини та неодноразово критикував санкції ЄС щодо нафти й газу з Росії. Водночас Словаччина, на відміну від Угорщини, досі підтримувала всі заходи ЄС, ухвалені проти РФ через її війну проти України, хоча Фіцо погрожує припинити це.