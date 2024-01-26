Як повідомляє видання Apnews, Роберт Фіцо планує скасувати спецпрокуратуру, що займається серйозними злочинами, на кшталт хабарництва та екстремізму. Натомість ці справи хочуть передати регіональним прокурорам.

Також передбачається пом’якшення покарання за корупційні злочини.

На вулицях Братислави вчора буда рекордна кількість протестувальників, близько 27 тисяч. Вони скандували “Мафіозі Фіцо” і “Не віддамо Словаччини”.

У Євросоюзі поставили під сумнів здатність Словаччини боротися з корупцією, якщо зміни будуть ухвалені.