Про це повідомляє видання Aktuality.

Зазначається, що на церемонії, куди запросили близько 400 гостей, тепер колишня президентка республіки Зузана Чапутова офіційно передала повноваження Пеллегріні.

У першій промові в статусі президента Словаччини Пеллегріні згадав про нещодавній замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликав до досягнення миру та об’єднання суспільства.

Офіційні заходи з нагоди інавгурації нового словацького президента триватимуть до вечора суботи, серед них урочиста меса та військовий парад у Братиславі.

Перша офіційна поява Пеллегріні на міжнародній арені очікується вже у понеділок, 17 червня. Петер Пеллегріні представлятиме Словаччину на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Першу закордонну поїздку Пеллегріні здійснить 26 червня в Чехію.

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