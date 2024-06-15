Про це повідомляє видання Aktuality.
Зазначається, що на церемонії, куди запросили близько 400 гостей, тепер колишня президентка республіки Зузана Чапутова офіційно передала повноваження Пеллегріні.
У першій промові в статусі президента Словаччини Пеллегріні згадав про нещодавній замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликав до досягнення миру та об’єднання суспільства.
Офіційні заходи з нагоди інавгурації нового словацького президента триватимуть до вечора суботи, серед них – урочиста меса та військовий парад у Братиславі.
Перша офіційна поява Пеллегріні на міжнародній арені очікується вже у понеділок, 17 червня. Петер Пеллегріні представлятиме Словаччину на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Першу закордонну поїздку Пеллегріні здійснить 26 червня в Чехію.