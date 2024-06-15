У суботу, 15 червня, новий президент Словаччини Петер Пеллегріні офіційно склав присягу та узятися до виконання своїх обов’язків. Офіційні заходи з нагоди інавгурації нового глави країни триватимуть до сьогоднішнього вечора.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Зазначається, що на церемонії, куди запросили близько 400 гостей, тепер колишня президентка республіки Зузана Чапутова офіційно передала повноваження Пеллегріні.

У першій промові в статусі президента Словаччини Пеллегріні згадав про нещодавній замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликав до досягнення миру та об’єднання суспільства.

Офіційні заходи з нагоди інавгурації нового словацького президента триватимуть до вечора суботи, серед них – урочиста меса та військовий парад у Братиславі.

Перша офіційна поява Пеллегріні на міжнародній арені очікується вже у понеділок, 17 червня. Петер Пеллегріні представлятиме Словаччину на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Першу закордонну поїздку Пеллегріні здійснить 26 червня в Чехію.