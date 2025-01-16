Про це пише словацьке медіа Noviny.
Загиблі — 54-річна вчителька та 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей отримали поранення, одна з постраждалих перебуває у критичному стані в лікарні.
Нападник, 18-річний учень гімназії, втік з місця події, але був швидко затриманий поліцією.
ЗМІ повідомляють, що він був відмінником, активно представляв школу на олімпіадах та спортивних змаганнях. Мотиви нападу наразі залишаються нез’ясованими.
- Єрмак про обурення Фіцо щодо словацького школяра: З таких людей слід брати приклад, а не хамити у соцмережах
- Словацький школяр із синьо-жовтою стрічкою відмовився потиснути руку президенту Словаччини
- Лідер Словаччини відмовився від офіційного візиту до Києва: в чому причина