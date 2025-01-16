У словацькому місті Списька Стара Вес трапився трагічний інцидент: учень влаштував різанину в місцевій гімназії, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це пише словацьке медіа Noviny.

Загиблі — 54-річна вчителька та 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей отримали поранення, одна з постраждалих перебуває у критичному стані в лікарні.

Нападник, 18-річний учень гімназії, втік з місця події, але був швидко затриманий поліцією.

ЗМІ повідомляють, що він був відмінником, активно представляв школу на олімпіадах та спортивних змаганнях. Мотиви нападу наразі залишаються нез’ясованими.