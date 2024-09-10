Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на хабарі у $170 тисяч | Бізнес.Цензор

Про це повідомив пресцентр Офісу генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)”, йдеться у повідомленні.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокуратура подала клопотання до суду про затримання підозрюваного та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що під час конфлікту, який відбувся в Смілі, між чоловіками виник спір, що переріс у насильство та вимагання грошей. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю.

Постраждалий військовослужбовець визнаний потерпілим у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває, його проводить райуправління поліції ГУНП в Черкаській області.