У Черкаській області, в місті Сміла, оголошено про підозру особі, яка побила військовослужбовця.

Про це повідомив пресцентр Офісу генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокуратура подала клопотання до суду про затримання підозрюваного та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що під час конфлікту, який відбувся в Смілі, між чоловіками виник спір, що переріс у насильство та вимагання грошей. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю.

Постраждалий військовослужбовець визнаний потерпілим у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває, його проводить райуправління поліції ГУНП в Черкаській області.