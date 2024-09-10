Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить службове розслідування через інцидент побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Черкащини.

Відео бійки, що відбулася між водієм Hyundai та колишнім військовим, з’явилося в мережі завдяки очевидцям. Правоохоронці встановили учасників конфлікту та з’ясували обставини події. Також розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських, які були присутні на місці.

Інцидент стався поблизу села Ротмістрівка через аварійну ситуацію на дорозі. Батьки колишнього військового, які стали учасниками події, повідомили сину про водія, що їх “підрізав”. Чоловік вирішив знайти винуватця, зняв номерний знак з автомобіля і звернувся до соцмереж за допомогою. Водій Hyundai зв’язався з ним, і зустріч між ними переросла у бійку.

Поліція оперативно прибула на місце, опитала учасників і викликала швидку для військового. Чоловік відмовився від госпіталізації і заявив, що не має претензій, однак згодом погодився подати заяву про нанесення тілесних ушкоджень.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування, а також триває перевірка дій поліцейських, які працювали на місці події.

“Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені”, – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, він заслухав доповідь від голови Національної поліції щодо перших результатів та розпочату службову перевірку щодо “дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських”.