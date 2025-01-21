Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Він розповів, що Смоленський авіаційний завод тісно співпрацює з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ.
“Цей завод тісно пов’язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем”, — йдеться у повідомленні.
Підприємство виготовляє та обслуговує військову техніку, зокрема штурмовики Су-25, а також проводить капітальний ремонт застарілих моделей літаків.
Коваленко наголосив, що кожен удар по такому заводу “руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані”.
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