У ніч на 21 січня у Смоленську був атакований місцевий авіаційний завод, який займається виробництвом та модернізацією військових літаків.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він розповів, що Смоленський авіаційний завод тісно співпрацює з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ.

“Цей завод тісно пов’язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем”, — йдеться у повідомленні.

Підприємство виготовляє та обслуговує військову техніку, зокрема штурмовики Су-25, а також проводить капітальний ремонт застарілих моделей літаків.

Коваленко наголосив, що кожен удар по такому заводу “руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані”.