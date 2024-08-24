Українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили, проте не скористалась цим. У підсумку — жодного азовця не повернула Росія під час сьогоднішнього обміну полоненими.

Про це написав підполковник Нацгвардії України, командир бригади спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко з позивним Редіс на сторінці у Facebook.

“Українці завжди повертають борги. Та чи завжди українці додержують слова та повертають своїх полонених? Путіну було необхідно знизити тиск всередині РФ та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну “перемогу”. Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося”, — пише Редіс.

Комбриг наголосив на тому, що у суспільстві існує колосальний запит на повернення з полону азовців.

“Тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не “день народного єдинства”. Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на азовців.

Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені”, — наголосив військовий.

За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України.

“Цей тест на вдячність Україна сьогодні провалила. Завдання не виконане. Наступна спроба вартуватиме ще дорожче. Засинаючи сьогодні у своїх затишних оселях, де немає вєртухаїв, допитів та катувань, подумайте, чи справді ви розумієте, що таке незалежність, та чи усвідомлюєте ціну, яку ми за неї платимо”, — зауважив “азовець”.