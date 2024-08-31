У Солом’янському районі Києва у суботу, 31 серпня, на даху п’ятиповерхового житлового будинку почалася пожежа. Рятувальні підрозділи опрацьовують виклик.

Про це повідомляють КМДА, КМВА та Патрульна поліція Києва.

“В Солом’янському районі на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі 2”, – йдеться у повідомленні КМВА.

У КМДА, своєю чергою, зазначили, що за попередньою інформацією горить дах 5-поверхового будинку на вул. Авіаконструктора Антонова.

На місці працюють всі екстрені служби. Площа пожежі уточнюється. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.

“Площа пожежі на даху 5-типоверхового житлового будинку в Солом’янському районі приблизно 700 м.кв”, – додали у КМВА.

У патрульній поліції Києва повідомили, що у зв’язку з пожежею житлового будинку, на вулицях Авіаконструктора Антонова та Волинській, рух транспорту ускладнений.