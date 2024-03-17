Артем Пивоваров створив новий гурт — "The Вуса", який нещодавно представив свою першу роботу — пісню і кліп "О, Панно!" за віршем Павла Тичини. Проект зустрів неоднозначну реакцію

У межах свого музичного проєкту “Твої вірші, мої ноти” співак Артем Пивоваров створив новий гурт, який отримав назву “The Вуса”, до складу якого увійшли команда гумористичного каналу “Леви на джипі”, шоумен Олексій Дурнєв та комік Марк Куцевалов. До складу гурту також увійшов і сам Пивоваров.

Дебютною роботою колективу стали кліп та пісня на вірш українського поета Павла Тичини «О Панно!».

“Останнім часом я створював багато серйозної музики і цього разу вирішив піти іншим шляхом. Так виникло нове відгалуження проєкту «Твої вірші, мої ноти» – гурт «The Вуса»… Працюючи над створенням пісні, я одразу розумів, що кліп має бути у стилістиці часів зародження «вусатого фанку», з яскравими персонажами та гумористичним підходом.”, — прокоментував співак у своєму Instagram.

Реакція публіки була неоднозначною. Наприклад інший представник української естради – учасник гурту “Septa” Лагідний Майкл зробив репост фрагменту з нового кліпу гурту “The Вуса” на своїй сторінці у Х, коментуючи його наступним чином:

Допис назбирав 55 тис. переглядів та 370 уподобань станом на 14:00 сьогоднішнього дня.

У Instagram співака користувачі також звинуватили в тому, що він використовує чужу творчість для економії часу на написання пісні, а такі треки ніяк не збагачують українську культуру.

Виконавцю подібні звинувачення в його бік здалися смішними. Коментарі з критикою співак назвав рубрикою “Вам видніше”.