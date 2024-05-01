Так вважають представники Міністерства оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.
Повідомляється, що у зв’язку зі справою Іванова Цалікова, якого називають покровителем Іванова, допитали в ФСБ.
“Цаліков, ймовірно, є фактично третім номером в ієрархії Міністерства оборони, після міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова”, — відзначили у британській розвідці.
Також відзначається, що і Іванов, і Цаліков мають тісні зв’язки з міністром оборони Шойгу, а Цаліков працював під керівництвом Шойгу як у Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, так і в Міноборони.
Поміж іншого, розслідування може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні структури Міноборони РФ побудували будинок для Сілуанова.
Британські розвідникизазначили, що корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є “значною мірою корінь більшості проблем у правовій державі”.
Також зазначається, що корупція була фактором низької ефективності російського війська, особливо на ранній стадії повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли корупцію звинувачували у прострочених пайках, неякісних шинах, а також у розкраданні пального.
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