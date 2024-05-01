Слідство, пов'язане з заступником міністра оборони Росії Тимуром Івановим, може також вплинути на вищого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Так вважають представники Міністерства оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Повідомляється, що у зв’язку зі справою Іванова Цалікова, якого називають покровителем Іванова, допитали в ФСБ.

“Цаліков, ймовірно, є фактично третім номером в ієрархії Міністерства оборони, після міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова”, — відзначили у британській розвідці.

Також відзначається, що і Іванов, і Цаліков мають тісні зв’язки з міністром оборони Шойгу, а Цаліков працював під керівництвом Шойгу як у Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, так і в Міноборони.

Поміж іншого, розслідування може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні структури Міноборони РФ побудували будинок для Сілуанова.

Британські розвідникизазначили, що корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є “значною мірою корінь більшості проблем у правовій державі”.

Також зазначається, що корупція була фактором низької ефективності російського війська, особливо на ранній стадії повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли корупцію звинувачували у прострочених пайках, неякісних шинах, а також у розкраданні пального.