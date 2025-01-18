Мама дітей поділилася історією в TikTok, і її відео швидко стало вірусним.

Про це пише Dailymail.

Як йдеться в публікації, американка з Колорадо Моніка Лонг залишила своїх двох синів, віком 3 і 2 роки, самих на хвилинку, і пішла до вбиральні причепуритися до дня народження.

Після повернення жінка побачила, що її хлопчики вимастилися чимось, схожим на попіл чи сажу. Також цей пил був розсипаний на підлозі.

Далі жінка просто пропилососила підлогу. А через кілька днів виявила порожній контейнер, у якому зберігався прах їхнього діда, і тоді усвідомила весь жах ситуації.

Жінка навіть припустила, що її діти можливо, могли з’їсти частину праху, стверджуючи, що в одного з них були сліди від попелу навколо рота.

Вона припустила, що маленькі пустуни відкрутили кришку контейнера зубами.

Жінка спробувала уявити реакцію дідуся хлопчиків, якби він дізнався про їхню витівку. Вона впевнена, що він поставився б до цього з гумором.