Хоча й широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний, проте нова військова допомога Сполучених Штатів, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою.

Про це журналістам 25 квітня заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє AFP.

“Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу”, – коментує посадовець оборонного відомства США.

Він зазначає, що допомога з боку Штатів та інших країн дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу, але це не буде швидким процесом.

“Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки… і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі”, – додав високопосадовець.

Напередодні після багатомісячної перерви, США ухвалили новий пакет військової допомоги вартістю 1 мільярд доларів, тим часом як російські сили розгорнули масштабний наступ на сході України.