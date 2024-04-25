Про це журналістам 25 квітня заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє AFP.
“Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу”, – коментує посадовець оборонного відомства США.
Він зазначає, що допомога з боку Штатів та інших країн дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу, але це не буде швидким процесом.
“Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки… і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі”, – додав високопосадовець.
Напередодні після багатомісячної перерви, США ухвалили новий пакет військової допомоги вартістю 1 мільярд доларів, тим часом як російські сили розгорнули масштабний наступ на сході України.
- США через рік планують потроїти виробництво артснарядів до 100 тис. одиниць на місяць
- Atacms для України: що відомо про ракети, які передають США, як вони допоможуть послабити ворога та чому замовчувалась їх передача
- Чи допоможе пакет допомоги від США зупинити наступ ворога та які наслідки на полі бою мала затримка його схвалення