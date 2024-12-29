У Конгресі США на наступному тижні буде ініційовано законодавчий акт про невизнання уряду “Грузинської мрії”.

Про це повідомив голова Гельсінської комісії, конгресмен-республіканець Джо Вілсон, передає агентство “Новини-Грузія”.

“Наступного тижня я представлю “Акт про невизнання грузинського кошмару”, який заборонить США визнавати незаконний диктаторський режим у Грузії”, – написав Вілсон у соцмережі Х.

За його словами, законопроєкт запропонує визнавати чинну президентку Саломе Зурабішвілі “єдиним законним лідером Грузії доти, доки не будуть проведені вільні та справедливі вибори”.

Зауважимо, що повноваження Саломі Зурабішвілі закінчаться сьогодні, 29 грудня, після інавгурації Михайла Кавелашвілі. Шостим президентом країни його обрали депутати “Грузинської мрії”. Досі Кавелашвілі не отримував привітань з обранням із США та низки європейських країн.

При цьому, Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку. Вона вважає парламент нелегітимним, а вибори Кавелашвілі назвала “глузуванням з демократії”.