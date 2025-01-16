Чинна адміністрація не встигає використати понад 3 мільярди доларів затвердженого фінансування для України, які, ймовірно, доведеться витрачати Дональду Трампу після вступу на посаду.

Кандидат Трампа на посаду керівника Адміністративно-бюджетного управління Рассел Воут не взяв на себе зобов’язання щодо використання залишку цих коштів для допомоги Україні.

Про це, як повідомляє CNN, він заявив у середу, 15 січня, під час слухань у Сенаті США.

Воут, який раніше обіймав високий пост в адміністрації Трампа, зазначив, що не збирається випереджати президента в питаннях зовнішньої політики.

“Відповідь Воута може вказувати на можливість використання новою адміністрацією практики “затримки”, яка дозволяє президенту США не витрачати кошти, вже виділені Конгресом”, – пишуть журналісти.

Законодавство США, зокрема Закон про контроль затримок 1974 року (Impoundment Control Act), обмежує використання цієї практики. Однак під час слухань Воут припустив, що цей закон суперечить Конституції.

“Ми сформуємо підхід і стратегію щодо цього питання, коли адміністрація розпочне роботу”, – заявив Воут.

Зазначимо, що Адміністративно-бюджетне управління США, на чолі якого може стати Воут, займається підготовкою та реалізацією федерального бюджету.