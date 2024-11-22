Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що серед американських чиновників з’явилися пропозиції повернути Україні ядерну зброю як засіб стримування агресії.
“Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки”, – підкреслюють у виданні.
Адміністрація Байдена, готуючись до передачі влади у США, прагне надати Україні максимальну допомогу. Зокрема, вже ухвалено рішення дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії, а також підтверджено передачу протипіхотних мін.
Україна найближчим часом отримає зброю та боєприпаси зі складів Пентагону на суму понад 7 мільярдів доларів. Ще 2,1 мільярда доларів буде спрямовано на замовлення додаткової техніки у виробників.
Крім того, Пентагон скасував обмеження на використання американських найманців для ремонту озброєння, наданого ЗСУ, таких як винищувачі F-16 та системи ППО Patriot. Найманці будуть працювати далеко від лінії фронту, і контракти з ними мають бути укладені до завершення терміну Байдена.
Американські аналітики вважають, що ідея повернення ядерної зброї Україні є спробою знайти нові методи тиску на Росію, однак її реалізація вимагатиме ретельного узгодження та може викликати серйозні міжнародні наслідки.
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