Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в політичних колах країни почали обговорювати можливість повернення Україні ядерного озброєння.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що серед американських чиновників з’явилися пропозиції повернути Україні ядерну зброю як засіб стримування агресії.

“Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки”, – підкреслюють у виданні.

Адміністрація Байдена, готуючись до передачі влади у США, прагне надати Україні максимальну допомогу. Зокрема, вже ухвалено рішення дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії, а також підтверджено передачу протипіхотних мін.

Україна найближчим часом отримає зброю та боєприпаси зі складів Пентагону на суму понад 7 мільярдів доларів. Ще 2,1 мільярда доларів буде спрямовано на замовлення додаткової техніки у виробників.

Крім того, Пентагон скасував обмеження на використання американських найманців для ремонту озброєння, наданого ЗСУ, таких як винищувачі F-16 та системи ППО Patriot. Найманці будуть працювати далеко від лінії фронту, і контракти з ними мають бути укладені до завершення терміну Байдена.

Американські аналітики вважають, що ідея повернення ядерної зброї Україні є спробою знайти нові методи тиску на Росію, однак її реалізація вимагатиме ретельного узгодження та може викликати серйозні міжнародні наслідки.