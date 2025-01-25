Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ США.

Міністерство внутрішніх справ США доручило Раді з географічних назв, яка перебуває в його віданні, скоректувати деякі географічні найменування на федеральному рівні.

“Згідно з розпорядженням президента, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки знову носитиме ім’я гора Мак-Кінлі”, – йдеться в повідомленні.

Там наголошується, що затока є “одним з найважливіших активів в історії та економіці країни” та “наріжним каменем зростання нації”.

“Визнаючи постійний внесок затоки в економічну силу і життєздатність Сполучених Штатів, Трамп підтверджує її центральне значення для нації, офіційно перейменовуючи її на Американську затоку”, – додали у Міністерстві внутрішніх справ США.

Про перейменування Мексиканської затоки Трамп офіційно оголосив в інавгураційній промові 20 січня, після чого підписав відповідний виконавчий указ.

Рішення має обовʼязкову силу тільки для федеральних установ США, і приватні компанії та інші країни не зобовʼязані його дотримуватись.

Назва “Мексиканська затока” використовується понад чотири століття та вважається загальновизнаною.