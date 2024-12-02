Про це йдеться у повідомленні Пентагона.
До нового пакета увійшли:
- ПЗРК Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси;
- дрони;
- протипіхотні міни;
- ПТРК Javelin.
Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін обговорив із українським колегою Рустемом Умєровим ситуацію на полі бою та питання безпекової допомоги, яку США надають Україні.
Ллойд Остін рішуче засудив останні атаки ракетами та безпілотниками, спрямовані проти цивільної інфраструктури України.
У ході розмови Ллойд Остін поінформував Рустема Умєрова про подальше збільшення обсягів допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні.
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