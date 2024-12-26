Обраний американський президент Дональд Трамп з січня 2023 року щонайменше 33 рази публічно заявляв, що припинить конфлікт в Україні вже в перший день після інавгурації.

Такі підрахунки, які оприлюднив американський портал Axios, проводилися за період із січня 2023 року до 6 грудня 2024 року.

Друге місце за частотою згадок зайняла обіцянка Трампа закрити кордон для нелегальних мігрантів (32 рази).

На третьому місці йдуть заяви політика про готовність урізати фінансування шкіл, де є обов’язковою вакцинація, і де вчать, що в США вкоренився расизм (26 згадок).

Крім того, Трамп 25 разів говорив, що розпочне “найбільшу операцію з депортації” і 22 рази обіцяв припинити примусовий перехід на електромобілі.

Нагадаємо, Дональд Трамп визнав, що неодноразово обіцяв зупинити бойові дії в Україні “протягом 24 годин”, але це виявилося складнішим, ніж він думав. Політик пообіцяв й далі працювати над тим, щоб дійти мирної угоди з українського питання.