Про це на своєму брифінгу заявив спікер Держдепартаменту США Метью Міллер.
За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен мав обговорити це не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з лідером США Джо Байденом.
«Сьогодні в мене немає жодних заяв про зміни в нашій політиці. Ми продовжуватимемо обговорювати з нашими українськими партнерами найкращий спосіб забезпечити їм перемогу в цій війні, як ми можемо надати їм можливості, розвідувальну та іншу підтримку, і це залишатиметься нашим обов’язком», — заявив Міллер.
Раніше агенція Reuters писала, що США близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США розв’язують технічні питання перед будь-яким постачанням.
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