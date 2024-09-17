Про це на своєму брифінгу заявив спікер Держдепартаменту США Метью Міллер.

За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен мав обговорити це не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з лідером США Джо Байденом.

«Сьогодні в мене немає жодних заяв про зміни в нашій політиці. Ми продовжуватимемо обговорювати з нашими українськими партнерами найкращий спосіб забезпечити їм перемогу в цій війні, як ми можемо надати їм можливості, розвідувальну та іншу підтримку, і це залишатиметься нашим обов’язком», — заявив Міллер.

Раніше агенція Reuters писала, що США близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США розв’язують технічні питання перед будь-яким постачанням.