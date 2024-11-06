Солдати з Північної Кореї вже були залучені до бойових дій проти українських військових у Курській області.

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію про зіткнення між північнокорейськими солдатами та українськими військовими підтвердили два неназвані американські чиновники в коментарі для видання.

Одне з джерел зазначило, що бій між північнокорейцями та українцями відбувся 4 листопада. Однак співрозмовники не уточнили, чи є жертви серед військових КНДР, а також не надали інших деталей.