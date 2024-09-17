Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на постійну представницю США в ООН Лінду Томас-Грінфілд.
“І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому [плану], спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу”, — заявила дипломатка на пресконференції, присвяченій початку 79 Генасамблеї ООН.
Вона також підкреслила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. За її словами, це те, над чим адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена працює з початку повномасштабного вторгнення.
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