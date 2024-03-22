Про це він заявив  під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадуємо, що у торговому центрі Crocus City Hall під Москвою сьогодні ввечері розпочалася стрілянина, декілька осіб відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Джон Кірбі додав, що Білий дім очікує коментарів від російських офіційних осіб.

“Поки не має ознак того, що Україна чи українці причетні до цього. Це лише сталося і ми за цим стежимо. Але поки я переконую вас у відсутності зв’язків з Україною”, — сказав він.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі та речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Кірбі також зазначив, що наразі неможливо надати деталі щодо інциденту, але він висловив співчуття з жертвами і їхніми родинами, наголошуючи на тому, що це страшна подія.

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