Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі немає ознак причетності України чи українців до стрілянини, яка сталася у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області.

Про це він заявив під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадуємо, що у торговому центрі Crocus City Hall під Москвою сьогодні ввечері розпочалася стрілянина, декілька осіб відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Джон Кірбі додав, що Білий дім очікує коментарів від російських офіційних осіб.

“Поки не має ознак того, що Україна чи українці причетні до цього. Це лише сталося і ми за цим стежимо. Але поки я переконую вас у відсутності зв’язків з Україною”, — сказав він.

Кірбі також зазначив, що наразі неможливо надати деталі щодо інциденту, але він висловив співчуття з жертвами і їхніми родинами, наголошуючи на тому, що це страшна подія.