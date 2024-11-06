Про це повідомляє Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Випробування провела об’єднана команда військових Глобального ударного командування Повітряних сил США та екіпаж ВМС, які запустили неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III з багатоцільовими головними частинами 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази в Каліфорнії.

Зазначається, що подібні випробування проводилися вже понад 300 разів, і це випробування не пов’язане із поточними світовими подіями.

“Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними й ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, ракета подолала приблизно 4200 миль і досягла випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на Маршаллових островах. Запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, до якої залучили численних державних партнерів.