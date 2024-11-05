Про це повідомляє CNN.
Голосування в цьому поселенні, розташованому вздовж американсько-канадського кордону, відкрилося і закрилося одразу після опівночі, що є традицією з 1960 року.
У виборах взяли участь шестеро виборців: четверо республіканців і двоє незадекларованих. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп отримали по три голоси кожен.
Виборці у Діксвілл-Нотч традиційно збираються у недіючому готелі “Бальзамс” для таємного голосування, а результати оголошуються одразу після підрахунку голосів. Це перше голосування, яке оголошує результати на кілька годин раніше, ніж у решті США.
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