У США розпочалися президентські вибори, і вже відомі результати з першої виборчої дільниці — крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Про це повідомляє CNN.

Голосування в цьому поселенні, розташованому вздовж американсько-канадського кордону, відкрилося і закрилося одразу після опівночі, що є традицією з 1960 року.

У виборах взяли участь шестеро виборців: четверо республіканців і двоє незадекларованих. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп отримали по три голоси кожен.

Виборці у Діксвілл-Нотч традиційно збираються у недіючому готелі “Бальзамс” для таємного голосування, а результати оголошуються одразу після підрахунку голосів. Це перше голосування, яке оголошує результати на кілька годин раніше, ніж у решті США.