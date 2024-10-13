Понад 1,3 мільйона споживачів були знеструмлені у Флориді в суботу.

Про це заявив президент США Джо Байден.

“Це третій великий шторм, який обрушився на Флориду, за три місяці. І експерти оцінюють, що — і це попередні оцінки — лише ураган Мілтон завдав збитків приблизно на 50 мільярдів доларів США”, — відзначив Байден.

Він додав, що “Мілтон” залишив понад 3 мільйони людей без світла, але завдяки 50 000 працівників ЛЕП із 43 штатів і Канади вже відновили постачання електроенергії одному мільйону людей.

Байден відзначив, що армійський корпус і Національна гвардія Флориди працюють на місці, допомагаючи розчистити сміття та відкрити дороги, щоб здійснити доставки їжі, води, брезенту та рятувальних засобів.

Ураган “Мілтон” досяг узбережжя поблизу острова Сієста-Кі, штат Флорида, в середу ввечері як шторм третьої категорії. Щонайменше 23 людини загинули в результаті шторму, підтвердили офіційні особи в інтерв’ю CBS News. У четвер “Мілтон” перемістився через півострів Флорида і Атлантичний океан.

Понад 1,3 мільйона споживачів були знеструмлені у Флориді в суботу, 12 жовтня, згідно з даними енергетичного трекера Find Energy.