Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає Саветт, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме “значне посилення” оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.
“Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує зазнавати суттєвих втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України”, – зауважив представник Білого дому.
Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про “фактичну участь Північної Кореї у війні” в Україні.
Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.
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