Кількість безхатьків у країні збільшилася на рекордні 18%, досягнувши 771 480 осіб. Це приблизно 23 людини на кожні 10 000 жителів.

За інформацією видання, основними причинами такого зростання стали кілька факторів, серед них недоступність житла, висока інфляція, системний расизм, природні катастрофи, зростання імміграції та припинення програм запобігання безпритульності, які діяли під час пандемії COVID-19.

“Наша національна криза доступного житла, зростання інфляції та тривалі наслідки системного расизму поставили системи допомоги безпритульним на межу можливостей”, — зазначили у міністерстві.

Найбільше зростання безпритульності відбулося серед дітей до 18 років — на 33%, або 150 000 осіб.

Афроамериканці, які складають 12% населення США, становлять 32% безпритульних. Зростання кількості безпритульних цього року значно перевищило торішній показник у 12%.

Криза безпритульності особливо помітна у великих містах, де люди змушені жити в наметах, встановлених прямо на тротуарах. Попри зусилля федерального та місцевих урядів, проблема лише загострюється, а різні стратегії боротьби з безпритульністю поки не дають очікуваних результатів.