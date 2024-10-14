Про це пишуть АР та ВВС.

49-річний затриманий Вем Міллер був за кермом чорного позашляховика, коли його зупинили на контрольно-пропускному пункті. Водій назвався журналістом. Поліцейські помітили, що в салоні автомобіля був “безлад”. Під час обшуку там знайшли зброю і магазини “великої ємності”, а також кілька паспортів і водійських посвідчень на різні імена.

Шериф розповів, що чоловік пройшов через зовнішній кордон безпеки. Його зупинили на внутрішньому периметрі, який патрулювали співробітники поліції. Ближче до мітингу був розташований ще один контрольно-пропускний пункт Секретної служби.